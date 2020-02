PS4 PRO a 299 euro da Comet e DualShock in sconto fino al 4 marzo

La catena Comet ha lanciato il nuovo volantino con sconti e offerte di fine febbraio, tra questi troviamo anche una serie di promozione su console e accessori con particolare focus su PlayStation 4 e controller DualShock.

Comet propone PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) a 299 euro con uno sconto del 27.1% sul prezzo di listino normalmente fissato a 410 euro. In offerta anche i joypad DualShock 4 a 49.99 euro, promozione valida su varie colorazioni tra cui Magma Red, White, Jet Black e Wave Blue. Sicuramente una buona occasione per acquistare PlayStation 4 PRO a prezzo ridotto o un nuovo controller a prezzo scontato.

Le offerte volantino Comet sono valide nei singoli punti vendita della catena sparsi per il territorio italiano e online, da oggi e fino al 4 marzo. Come sempre in questi casi vi consigliamo di recarvi personalmente nel negozio a voi più vicino per verificare la presenza di ulteriori promozioni attive a livello locale e per questo non segnalate nel volantino nazionale del gruppo.