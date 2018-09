PS4 Pro con Marvel's Spider-Man in offerta a 399.99 euro fino al 23 settembre

Per festeggiare il lancio di Marvel's Spider-Man, Sony Interactive Entertainment lancia una nuova promozione (valida fino al 23 settembre) che permette di acquistare una console PS4 Pro in bundle con il gioco a 399,99 euro anzichè 449,99 euro.

Il pacchetto include una console PlayStation 4 Pro 1 Terabyte di colore Jet Black, un DualShock 4 della stessa tonalità e una copia di Marvel's Spider-Man Edizione Standard.

Acquista PS4 Pro + Marvel's Spiderman su Amazon.it (399.99 euro)

L'offerta è valida presso i rivenditori aderenti in tutta Italia e online (tra cui Amazon.it) fino al 23 settembre, il risparmio è pari a 50 euro (-11%) sul costo di listino. Una buona occasione per entrare nel mondo PlayStation 4 o per passare a PlayStation 4 Pro ricevendo in regalo una delle esclusive più attese dell'anno.