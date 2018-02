PS4 Pro: Digital Foundry analizza il Supersampling di sistema del Firmware 5.50

ha pubblicato la video analisi del Supersampling di sistema introdotto sugrazie al nuovo firmware 5.50 (attualmente disponibile in Beta). La feature sembra rivelarsi un'opzione molto gradita per i possessori di una TV FullHD

La redazione inglese ha messo alla prova il nuovo Supersampling di sistema con alcuni giochi, così da ottenere diverse testimonianze sulla sua reale efficacia. Come ricorderete, questa feature permette di forzare i giochi privi di patch per PS4 Pro a renderizzare le scene alla risoluzione più alta possibile, così da effettuare il downscaling sui pannelli FullHD ottenendo diversi benefici in termini di pulizia visiva.

Stando alle parole di Digital Foundry, il Supersampling di sistema riesce effettivamente a fare il suo dovere, permettendo ai possessori di TV 1080p di visualizzare immagini più pulite e meno seghettate ai bordi. Come ammesso dalla stessa Sony, però, la feature potrebbe abbassare le prestazioni del frame rate in alcuni giochi: se nel caso di Assassin's Creed: The Ezio Collection e Rocket League il conteggio dei fotogrammi si è mantenuto costante, lo stesso non può dirsi per Call of Duty Black Ops 3 e The Last Guardian, nei quali attivando il Supersampling di sistema si può assistere a un frame rate meno stabile.

Insomma, la funzione andrà valutata separatamente per ogni singolo gioco, ma in generale i benefici in termini di pulizia visiva sembrano piuttosto soddisfacenti. Ricordiamo che la Beta del firmware 5.50 è attualmente disponibile in prova per gli utenti selezionati, nell'attesa che Sony fornisca una data di pubblicazione per la versione completa dell'aggiornamento.