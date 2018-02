PS4 Pro: il firmware 5.50 permetterà di abilitare il Supersampling di sistema

Il firmware 5.50 di PlayStation 4 è ora disponibile in Beta in vari paesi: i primi utenti che hanno avuto modo di provare il nuovo software hanno riferito la presenza di una nuova opzione per abilitare il Supersampling di sistema su

La descrizione fa sapere che "grazie al Supersampling sarà possibile abilitare questa opzione per tutti i giochi su PS4 Pro, anche per i titoli ancora privi dell'apposita patch. La pulizia grafica migliorerà sui TV 2K o con risoluzione inferiore, l'effetto finale dipenderà dal gioco, in alcuni casi sarà possibile notare un calo del framerate."

Attivando il Supersampling di sistema, tutti i giochi potranno sfruttare questa caratteristica su PS4 Pro, anche quelli per cui non è ancora stata distribuita una patch di ottimizzazione. Si tratta certamente di una novità interessante, che farà il suo debutto ufficiale con il firmware 5.50 in arrivo nei prossimi mesi.