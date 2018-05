PS4 Pro God of War Limited Edition è andata fuori produzione?

Secondo quanto riportato sui listini di Amazon.com, la limited edition di PlayStation 4 Pro dedicata a God of War sarebbe andata fuori produzione. Sony Interactive Entertainment, tuttavia, non ha ancora fatto nessun annuncio in merito.

Visitando questa pagina, infatti, possiamo notare che accanto a "PlayStation 4 Pro 1TB Limited Edition Console - God of War Bundle" è stato aggiunto il tag [Discontinued], a indicare che il bundle di PlayStation 4 Pro dedicato a God of War è andato fuori produzione. Visitando i listini di Amazon.it, invece, il bundle risulta ancora acquistabile (con disponibilità a partire dal 9 maggio) senza alcuna indicazione sulla sospensione del processo produttivo.

Considerando che Sony Interactive Entertainment non si è ancora espressa sull'argomento, tuttavia, ancora non sappiamo se lo speciale modello di PlayStation 4 Pro dedicato a God of War verrà messo fuori produzione. Se la notizia dovesse trovare conferma, però, il bunlde in questione rischierebbe di diventare abbastanza raro (per la felicità dei collezionisti, un pò meno per chi ancora non è riuscito a procurarselo).

Ricordiamo che questa edizione limitata include una console PS4 Pro da 1 TB personalizzata con loghi e colori del gioco, un DualShock 4 a tema e una copia di God of War in versione Bonus Edition (con tanto di copertina alternativa, tema dinamico e un set di tre scudi da utilizzare all'interno del gioco).