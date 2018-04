PS4 Pro God of War Limited Edition scontata di 50 euro su Amazon.it

Oggi esce God of War e per festeggiare l'arrivo della nuova avventura di Kratos, Amazon.it ha deciso di ribassare temporaneamente il prezzo della PS4 Pro Limited Edition God of War Special Edition, ora in vendita a 429,98 euro anzichè 479,99 euro.

Questa edizione limitata include una console PS4 Pro da 1 Terabyte personalizzata con loghi e colori del gioco, un DualShock 4 Limited Edition God of War e una copia del gioco in versione Bonus Edition, con copertina alternativa, tema dinamico per la HOME e un set di tre scudi da utilizzare in-game.

Compra PS4 Pro God of War Edition su Amazon.it - 429.98 euro

La promozione è valida solamente per pochissime ore e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Il risparmio rispetto al prezzo di listino (479.99 euro) è pari a 50.01 euro, cifra che vi permetterà di acquistare eventualmente ulteriori accessori o magari l'abbonamento al servizio PlayStation Plus. Vi consigliamo di approfittarne se siete interessati, prima che la console torni ad essere venduta a prezzo pieno.