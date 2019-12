PS4 Pro Limited Edition Death Stranding in sconto da GameStop per poco tempo

Se stavate valutando la possibilità di entrare nel mondo PlayStation per poter vivere l'avventura di Sam Porter Bridges in Death Stranding, allora potrebbe essere giunta la vostra occasione.

In questi giorni, in vista delle festività natalizie, GameStop propone in sconto la PlayStation 4 Pro 1TB Limited Edition di Death Stranding al prezzo di 369,98 euro, anziché 419,98 euro. Questa speciale versione della console mid-generation di Sony è venduta solo ed esclusivamente da GameStop, pertanto non può essere trovata presso altri rivenditori. La confezione include una PS4 Pro bianca e nera, con due impronte di una mano disegnate sulla superficie superiore e il logo del gioco posto frontalmente. Il DualShock 4 è realizzato con una plastica semi-trasparente dorata, e presenta anch'esso il logo di Death Stranding, in questo caso sul touchpad frontale. All'interno è ovviamente compresa anche una copia dell'ultimo lavoro di Hideo Kojima tra i candidati per il premio Gioco dell'Anno ai Game Awards 2019.

Attenzione, però! Avete pochi giorni per approfittare di questa promozione, dal momento che rimarrà attiva online e presso i punti vendita della catena solo fino a martedì 10 dicembre.