PS4 Pro Monster Hunter World Edition disponibile per il preordine a 479,98 euro

ha confermato che la PS4 Pro edizione speciale limitata perarriverà anche in Italia, in esclusiva sul sito e nei negozi della catena GameStop. Oggi sono stati aperti ufficialmente i preordini per la console.

PS4 Pro 1TB Limited Edition Monster Hunter World è disponibile per il preorder al prezzo di 479.98 euro, la confezione di vendita include una console PlayStation 4 Pro personalizzata in edizione limitata, un DualShock 4 decorato con loghi e colori e del gioco e una copia fisica di Monster Hunter World.

Questa Special Edition da collezione sarà distribuita in quantità estremamente limitate solamente nei negozi della catena GameStop. Cosa ne pensate di questa Limited Edition di PS4 Pro?