PS4 PRO in offerta per l'Amazon Prime Day 2019 con PSN Card da 20 euro in regalo

Mancano poche ore alla fine dell'Amazon Prime Day 2019 ma siete ancora in tempo per approfittare di questa offerta targata PlayStation che propone un corposo sconto sull'acquisto di PS4 PRO da 1 Terabyte in colorazione Jet Black.

La console costa ora 319.99 euro anzichè 419.99 euro, uno sconto pari a 100 euro sul costo di listino, esclusivamente per gli abbonati Amazon Prime. Inclusa nel prezzo anche una PSN Card con 20 euro di credito in regalo da spendere liberamente sul PlayStation Store per l'acquisto di qualsiasi contenuto come giochi, film, DLC o servizi.

Avete tempo fino alle 23:59 di oggi (martedì 16 luglio) per approfittare dell'offerta. Non siete ancora abbonati ad Amazon Prime? In questo caso potete usufruire di 30 giorni di Amazon Prime gratis, trascorso il periodo di prova potrete decidere in totale autonomia se continuare a pagare per dodici mesi oppure annullare l'iscrizione senza costi di alcun tipo.