PS4 PRO, PlayStation 4, PSVR e giochi: tutte le offerte Sony per il Black Friday 2019

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato le offerte per il Black Friday 2019 su PlayStation 4, PS4 PRO, PlayStation VR, giochi, accessori e servizi. Iniziativa valida dal 29 novembre al 2 dicembre presso i principali rivenditori (fisici e online) italiani aderenti all'iniziativa.

Tra i prodotti in offerta troviamo PS4 PRO a partire da 299.99 euro, PS4 Slim 500 GB a 199.99 euro, sconti sui bundle PlayStation VR, sui controller DualShock 4 e su una selezione di giochi PlayStation 4 e PSVR tra cui God of War, Astro Bot Rescue Mission, Days Gone e Marvel's Spider-Man.

Sconti PS4 PRO

PS4 Pro: 299,99€ anziché 409,99€

Bundle PS4 Pro a partire da 329,99€ anziché 439,99€

Offerte PlayStation 4

PS4 500GB: a 199,99€ anziché 299,99€

Bundle PS4 1TB a partire da 249,99€ anziché 359,99€

PlayStation VR Offerte

PS VR Starter Pack (PS VR Headset + PS Camera + VR Worlds) a 199,99€ anziché 299,99€

PS VR Mega Pack (PS VR Headset + PS Camera + Astro Bot + Skyrim VR + Resident Evil 7 Biohazard + Everybody’s Golf VR + VR Worlds) a 229,99€ anziché 329,99€

DualShock 4 e accessori

DualShock 4: tutti i colori a 39.99 euro, comprese le Limited Edition

Gold Wireless Headset: 59,99€ anziché 99,99€

Platinum Wireless Headset: 109,99€ anziché 179,99€

Sconti Esclusive PS4

Days Gone: 39,99€ anziché 74,99€

Detroit: Become Human: 14,99€ anziché 40,99€

Concrete Genie: 19,99€ anziché 30,99€

Marvel’s Spider-Man: 19,99€ anziché 40,99€

Offerte Giochi PlayStation Hits

God of War: 14,99€ anziché 20,99€

Horizon: Zero Dawn Complete Edition: 14,99€ anziché 20,99

Gran Turismo Sport: 14,99€ anziché 20,99€

Giochi PlayStation VR

Blood & Truth: 19,99€ anziché 40,99€

Astrobot Rescue Mission: 14,99€ anziché 40,99€

Offerte PlayStation Store

GTA V Premium Online Edition: 9,99€ anziché 34,99€

FIFA 20: 44,99€ anziché 69,99€

Borderlands 3: 39,99€ anziché 69,99€

Marvel’s Spider-Man: 19,99€ anziché 39,99€

NBA2K20: 34,99€ anziché 69,99€

A queste offerte si aggiunge anche lo sconto sull'abbonamento annuale PlayStation Plus in vendita a 44.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino. Le iniziative PlayStation per il Black Friday 2019 prenderanno il via il 29 novembre e termineranno il 2 dicembre, ad eccezione dello sconto PS Plus già attivo presso i rivenditori e sul PlayStation Store.