PS4 PRO in sconto su Amazon con 20 euro di ricarica PSN in regalo

Continuano le offerte PlayStation Amazon Prime Day 2020, oggi vi segnaliamo in particolare uno sconto su PS4 PRO, in vendita a meno di 400 euro con un bonus in regalo.

Su Amazon.it PS4 PRO è in offerta a 369.99 euro incluso nel prezzo troviamo 20 euro di credito da spendere sul PlayStation Store, si tratta di un bundle esclusivo non disponibile presso altri rivenditori. La console presenta chassis Gamma e 1 TB di hard disk, configurazione standard per PlayStation 4 PRO colorazione Jet Black con controller DualShock 4 incluso. E potete risparmiare ulteriormente utilizzando uno dei buoni sconto l'Amazon Prime Day 2020 che trovate sulle nostre pagine.

L'offerta è valida fino alle 23:59 di oggi (mercoledì 14 ottobre) per gli abbonati Amazon Prime, per essere sempre aggiornati sugli sconti Prime Day 2020 vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte Everyeye, avrete così accesso alle promozioni in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, SSD e tanto altro ancora.

In offerta per il Prime Day anche PS4 Slim 500 GB con due DualShock 4 a 269.99 euro, PS4 Slim 500 GB con FIFA 21 a 299.99 euro e PSVR Mega Pack 2 con Camera e 5 Giochi a 254.99 euro.