PS4 Pro: Sony ha messo fuori produzione la sua console mid-gen?

Diversi utenti che nelle ultime ore si sono affacciati sulle pagine di PlayStation Direct USA, il portale ufficiale dedicato alla vendita dei prodotti Sony in territorio statunitense, hanno sollevato più di un dubbio riguardante la disponibilità commerciale di PlayStation 4 Pro.

Come testimoniato dalle persone che hanno visitato la pagina del negozio online dedicata alla console mid-gen di Sony, PS4 Pro sembra non essere disponibile in alcun modo per l'acquisto e, ancor più allarmente, "non ci sono attualmente piani per un restock dell'articolo in futuro". Come ci conferma PushSquare, anche PS4 Slim risulta non acquistabile, ma non vi è nessuna nota a margine che ne escluda un ristoccaggio nelle prossime settimane.

È bene tenere a mente che possa trattarsi di un caso isolato, riguardante esclusivamente i canali di vendita di PlayStation Direct. Tuttavia, considerando specialmente le difficoltà logistiche e di produzione comportate dalla pandemia del Coronavirus, non è da escludere che il colosso nipponico abbia deciso di tagliare il supporto a PS4 Pro per poter concentrare maggiormente le sue risorse nella produzione di PlayStation 5, la console next-gen che sin dal lancio si trova in costante stato di sold-out. Staremo a vedere se Sony fornirà un chiarimento ufficiale riguardo alla questione.

A proposito di PlayStation Direct, un annuncio di lavoro sembra aver anticipato l'arrivo della piattaforma anche in territorio europeo: una mossa che potrebbe stravolgere in positivo la situazione legata alle esigue scorte di PS5.