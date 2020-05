The Last of Us 2 PS4 PRO Limited Edition annunciata con hard disk, DualShock 4 e cuffie

Sony Interactive Entertainment ha annunciato una PS4 PRO Limited Edition personalizzata per The Last of Us Parte 2, disponibile dal 19 giugno al prezzo di 399.99 dollari in Nord America, il prezzo per l'Europa non è stato ancora annunciato.

La confezione include una console PS4 PRO da 1 Terabyte con scocca personalizzata e logo del gioco inciso, DualShock 4 personalizzato (con logo sul touchpad) e una copia fisica di The Last Of Us Parte 2. Il DualShock 4 potrà essere acquistato anche separatamente al prezzo di 64,99 dollari negli USA.

Sony ha poi annunciato che lo stesso giorno saranno disponibili anche uno speciale headset Gold Wireless personalizzato al prezzo di 99.99 dollari e un hard disk esterno targato Seagate, anche questo in edizione limitata e venduto al prezzo di 89,99 dollari.

In apertura trovate un trailer di presentazione della PS4 PRO Limited Edition The Last of Us 2 mentre in calce potete vedere le immagini della console, del DualShock 4 e degli accessori. Restiamo in attesa di capire i prezzi per il mercato europeo, i preordini dovrebbero partire nelle prossime ore, tutti i prodotti saranno disponibili dal 19 giugno in contemporanea con il nuovo gioco Naughty Dog.