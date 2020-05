PS4 PRO The Last of Us 2 Edition, vendite frenate dall'arrivo di PS5?

Nella giornata di ieri, Sony Interactive Entertainment ha annunciato la PS4 PRO Limited Edition x The Last of Us 2, in vendita al 19 giugno al prezzo di 399 dollari. Nonostante il parere unanime positivo sul design di questa edizione limitata, sono in molti ad essere indecisi sull'eventuale acquisto.

Il motivo? L'imminente lancio di PlayStation 5 a fine anno, fattore che potrebbe potenzialmente frenare le vendite di questa edizione, con molti giocatori intenti a risparmiare per acquistare la nuova console a discapito di una piattaforma in circolazione ormai da molti anni, seppur proposta con una livrea e un design di assoluto impatto. E' probabile che questa edizione limitata possa essere acquistata principalmente da collezionisti e appassionati della serie Naughty Dog, trattandosi di una Limited Edition a tiratura limitata probabilmente la stessa Sony non si aspetta vendite da capogiro per l'hardware.

Insieme alla console verranno lanciati anche vari accessori come il DualShock 4 personalizzato per The Last of Us 2, headset Gold wireless e un hard disk esterno targato Seagate con il logo del gioco. Tutti i prodotti arriveranno anche in Europa dal 19 giugno, i prezzi per il mercato europeo non sono stati resi noti, negli Stati Uniti la PS4 PRO The Last of Us 2 costerà 399 dollari.