PS4 PRO The Last of Us Parte 2 in esclusiva da GameStop Italia, preordini aperti

GameStopZing Italia apre i preordini della PlayStation 4 PRO Limited Edition x The Last of Us Parte 2, disponibile dal 19 giugno insieme al nuovo gioco Naughty Dog. Questa edizione speciale di PS4 PRO sarà disponibile in Italia esclusivamente da GameStop, ed è ora possibile preordinarla online e nei negozi.

Al prezzo di 409.98 euro la confezione include una console PlayStation 4 PRO (hard disk 1 Terabyte), personalizzata con logo del gioco e tatuaggio di Ellie, un controller DualShock 4 personalizzato, una copia del gioco e un codice per riscattare vari contenuti digitali tra cui avatar e tema dinamico. Si tratta di una edizione speciale limitata disponibile in pochi pezzi, dunque il preordine è fortemente raccomandato nel caso siate interessati all'acquisto.

Per questo prodotto GameStop offre il ritiro nel punto vendita più vicino oppure la consegna a domicilio, ricordiamo che i negozi GameStop sono aperti in quasi tutta Italia, dopo l'emergenza Coronavirus quasi tutti gli store sono operativi dal 18 maggio scorso e ulteriori negozi apriranno nei prossimi giorni, così da servire l'intero paese. Trovate la mappa dei GameStop aperti sul sito, al tempo stesso resta valida la possibilità di acquistare online sul sito di GameStopZing, potenziato in queste settimane con l'obiettivo di migliorare i servizi e ora capace di garantire consegne rapide e puntuali su oltre il 90% degli ordini su tutto il territorio nazionale.