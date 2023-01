PS4 Pro vs Xbox Series S: le due console da 4TF a confronto su Cyberpunk, GTA 5 e altri

I tech enthusiast di Digital Foundry hanno deciso di tornare a mettere alla prova le prestazioni offerte da Xbox Series S/b> facendo un confronto con PlayStation 4 Pro, la console mid-gen che Sony ha immesso nel mercato durante la scorsa generazione videoludica.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci consente di osservare le differenze grafiche e prestazionali riscontrabili in alcuni titoli cross-gen con alle spalle delle grandi produzioni come Cyberpunk 2077, The Witcher 3 Wild Hunt, Grand Theft Auto V, The Callisto Protocol ed Elden Ring. Sebbene su PlayStation 4 Pro sia talvolta possibile raggiungere risoluzioni maggiori grazie alla tecnica del checkerboard rendering, ciò che emerge dal confronto è che la CPU più performante e l'SSD di Xbox Series S offriranno in ogni caso un'esperienza complessivamente superiore, con framerate più elevati, dettagli più avanzati, caricamento degli asset più rapido e così via.

Un'evidenza che fra Series S e le console mid-gen ci sia un divario sostanziale è costituita dal fatto che molti sviluppatori stanno offrendo aggiornamenti grafici disponibili esclusivamente su piattaforme di attuale generazione, ed il passaggio definitivo a PS5 e Xbox Series sembra ormai imminente con giochi come Dead Space Remake, Final Fantasy XVI e Marvel's Spider-Man 2 che arriveranno solo sulle console più recenti.

"Xbox Series S vs PlayStation 4 Pro è un confronto affascinante: entrambe le macchine possiedono GPU con una potenza di calcolo pari a quattro teraflop (Pro ne ha in realtà 4,2!)", dichiara Digital Foundry. "Ma per quanto riguarda i giochi? I risultati mostrano quanto un'architettura grafica più moderna, lo storage e le prestazioni della CPU costituiscano un vantaggio per la Xbox 'junior'".

A fare la differenza, quindi, non è la pura potenza di calcolo rappresentata dai TeraFLOP della GPU, ma l'intera architettura di una console da gaming. Anche gli sviluppatori di Evil West credono che Xbox Series S non costituisca affatto un limite per il loro lavoro.