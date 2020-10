PS4: problemi con l'aggiornamento 8.0.0, PSN down e impossibile caricare la lista amici

Per qualche minuto il PSN è andato offline con la community che segnalava problemi ad accedere ai giochi online , adesso questa problematica è stata risolta e il sito PSN Status non riporta disservizi, se non una difficoltà con PlayStation Video, problema segnalato però in data 29 settembre.

@AskPlayStation my PSN friends list won’t load after the PS4’s 8.0.0 system update. Help? — Mark Francis (@mf_shiva) October 14, 2020

@AskPS_UK Hi Team. Are you aware of the issues in the latest PS4 Software Update 8.00, with friends lists not loading, party system problems and stability? If so, great because it is quite bad. — Josh... #WearAMask 😷🎃 (@JoshieYoshie23) October 14, 2020