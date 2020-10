PS4: problemi con il firmware 8.0 e nuova gestione del party contestata dagli utenti

Dopo una lunga attesa intervallata da aggiornamenti minori, Sony ha finalmente pubblicato il nuovo firmware 8.0 per PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO. Tra le tante novità, le funzionalità legate alla creazione del party unificato con il sistema di messaggistica ha destato più di un malumore tra i fan di Sony.

Stando alle critiche postate dai giocatori su Reddit, il nuovo sistema di creazione del party introduce molti più passaggi di quanti ce ne fossero in precedenza. Infatti, per invitare un amico nel proprio gruppo di gioco è necessario inviare un messaggio preimpostato e tale operazione va ripetuta ogni volta che si vuole aggiungere un utente esterno. Nel caso in cui si giochi spesso con utenti sconosciuti (e non con un party più o meno fisso) il sistema può diventare piuttosto macchinoso.

Proprio per questo motivo il subreddit di PlayStation 4 è stato preso d'assalto da centinaia di giocatori che chiedono a gran voce di ripristinare la precedente situazione. Nel corso del pomeriggio (e per alcuni utenti anche in questo momento) l'aggiornamento al firmware 8.0 ha causato diversi disservizi, tra cui l'impossibilità di caricare la lista amici (rendendo il problema ancora più frustrante).

In attesa di capire come evolveranno le cose, voi cosa ne pensate? Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare l'intera lista degli aggiornamenti apportati dal firmware 8.0 per PS4 e PS4 PRO sulle pagine di Everyeye.