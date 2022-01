PS4: la produzione continua nel 2022, un portavoce di Sony conferma il report di Bloomberg

Bloomberg ha pubblicato un report legato al possibile aumento della produzione di PS4 per far fronte alla mancanza di scorte di PlayStation 5, un portavoce di Sony ha risposto parzialmente confermando come non ci siano piani per interrompere la produzione della vecchia console.

Inizialmente si parlava di uno stop alla produzione di PlayStation 4 tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, questo riportavano report e insider a metà dello scorso anno, a quanto pare però le cose sono cambiate e commentando l'articolo di Bloomberg un portavoce di Sony ha fatto sapere che "non ci siano piani per interrompere la produzione di PS4. E' una delle console più vendute di sempre e c'è sempre una convivenza tra le generazioni."

Il report di Takashi Mochizuki parla di circa un milione di console PS4 da aggiungere alla catena di montaggio per il 2022, tuttavia Sony non ha confermati questi dati limitandosi a sottolineare che la produzione della console di vecchia generazione non verrà interrotta quest'anno.

Secondo l'autore del report, Sony vorrebbe puntare su PS4 come console economica in assenza di PS5 nei negozi, un modo per mantenere comunque il brand PlayStation ed evitare di perdere quote di mercato a vantaggio della concorrenza. Ricordiamo che la produzione di PS4 PRO è già stata interrotta da tempo e dunque l'azienda continuerà a produrre solamente il modello Slim.