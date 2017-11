PS4, PS4 Pro e PS VR: GameStop lancia le sue offerte per il Black Friday

In occasione del Black Friday, GameStop ha lanciato una serie di nuove offerte a tema PlayStation. Seguendo questo collegamento , gli interessati possono dare uno sguardo alle proposte, tra cui troviamo bundle ed offerte per diversi dei giochi popolari disponibili su PS4 e PS VR.

Per fare un esempio, potete portarvi a casa PlayStation 4 in bundle con Gran Turismo Sport e Call of Duty: WW2 a 279,98 euro, oppure PlayStation 4 Pro a 339,98 euro o in bundle con Star Wars Battlefront 2 a 399,98 euro. Disponibile anche il pack PlayStation VR + VR Camera + VR Worlds + GT Sport + Dimmi Chi Sei! a 299.98 euro. Le offerte sono valide fino al 27 novembre, salvo dove indicato diversamente. Tra i giochi in saldo troviamo Horizon: Zero Dawn, Uncharted: L'Eredità Perduta, Nioh e altri ancora.

Cosa ne pensate di queste offerte? Approfitterete degli sconti ora disponibii da GameStop.