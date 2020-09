PS VR: una settimana di annunci dedicati alla Realtà Virtuale. Niente PS5?

I curatori del PS Blog ufficiale e i rappresentanti di Sony inaugurano una settimana interamente dedicata a PlayStation V, con diverse iniziative promozionali e tanti annunci legati alla Realtà Virtuale su PS4.

Dalle colonne del PlayStation Blog, il Senior Specialist e Content Communications di SIE Gillen McAllister informa tutti i possessori di PS VR che da oggi, lunedì 7 settembre, e per tutta la durata di questa settimana ci attendono diversi annunci tra nuovi videogiochi in arrivo e aggiornamenti su titoli apparentemente già noti e di prossima uscita.



"Questa settimana sono in arrivo nuovi contenuti e approfondimenti sui giochi in uscita, oltre a una promozione sul PS Store dedicata alla realtà virtuale. Come accennato, questi annunci sono incentrati sui software VR. Quindi non crearti false speranze, non troverai novità legate a PS5."

Sempre nel corso di questa settimana sono previste delle promozioni sui giochi in Realtà Virtuale più importanti di PlayStation 4 e sui relativi contenuti aggiuntivi: la prima tornata di offerte è prevista per mercoledì 9 settembre e coinvolgerà, tra gli altri, Blood & Truth, Borderlands 2 VR, Everybody’s Golf VR, Farpoint e Firewall Zero Hour. Su queste pagine trovate un approfondimento sulla nuova ondata di sconti PlayStation VR in arrivo su PS Store il 9 settembre.

L'iniziativa lanciata dal colosso tecnologico giapponese, quindi, non fornirà ulteriori dettagli su PlayStation 5, o almeno questo è quanto traspare dal comunicato del PS Blog. Ad ogni, modo, Sony investirà sulla Realtà Virtuale di PS5, come ha precisato la compagnia nell'ultimo report finanziario.