PS4 e PS4: 56.5 milioni di giochi venduti nell'ultimo trimestre, oltre il 70% in digitale

Dall'ultimo report finanziario di Sony con i risultati dell'anno fiscale, emerge che PlayStation 5 e PlayStation 4 insieme hanno venduto 56,5 milioni di giochi durante il periodo di tre mesi con termine al 30 giugno 2023, con un aumento di 9,3 milioni rispetto ai 47,2 milioni di software venduti nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

6,6 milioni di unità sono giochi first-party, indicativamente la stessa quantità venduta nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Si evince, inoltre, che il 72% delle vendite di software è rappresentato da download digitali di software di gioco completi, con un calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale trascorso.

Nel documento si nota anche che ci sono 108 milioni di utenti attivi mensili su PlayStation Network al 30 giugno 2023. Rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale passato, si tratta di un aumento di cinque milioni in rapporto ai 103 milioni di utenti attivi registrati.

Singolarmente, PlayStation 5 ha venduto 41,7 milioni di unità in tutto il mondo, come di recente ha dichiarato Sony. Un totale di 3,3 milioni di unità PlayStation 5 sono state vendute durante i tre mesi terminati il 30 giugno 2023, con un aumento di 0,9 milioni in comparazione allo stesso periodo del precedente anno fiscale.

Nel frattempo, Sony è già al lavoro con un nuovo Firmware Beta di Playstation 5, che promette di introdurrà tante nuove funzionalità all'interno della console.