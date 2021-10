PS5 e PS4, dieci giochi a meno di 10 euro: gli sconti su PlayStation Store

Dopo avervi proposto una rassegna di giochi in sconto su PS Store a meno di 5 euro, vi segnaliamo ora una interessante serie di produzioni che possono essere acquistate con un budget di poco superiore.

Restando al di sotto della soglia dei dieci euro di spesa, è infatti possibile aggiungere alla propria collezione su PS4 e PS5 molteplici giochi interessanti. Tra gli universi fantasy del primo Ni no Kuni e Tales of Vesperia, passando per suggestivi Indie quali Sayonara: Wild Hearts e What Remains of Edith Finch, ecco la nostra selezione di dieci titoli:

Hellblade: Senua's Sacrifice : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Ricordiamo che le promozioni Gemme Nascoste su PlayStation Store resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo 21 ottobre.