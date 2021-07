PS4 e PS4 Pro: fino a 200€ di extra-valutazione spendibili su prodotti PS5 da GameStop

Oltra al recente Volantone di luglio 2021, GameStopZing ha dato il via anche ad una nuova promozione dedicata ai giocatori che, nonostante siano già passati alla nuova generazione di console, sono ancora in possesso di PlayStation 4 e/o PS4 Pro.

Fino al primo agosto 2021, è possibile portare PlayStation 4 o PS4 Pro in uno dei punti vendita di GameStopZing e ottenere fino a 200 euro di extra-valutazione spendibili per l'acquisto di prodotti per PlayStation 5, come giochi e accessori.

L'iniziativa è riservata ai soli titolari GSZ+ in possesso di una console PlayStation 5 (Standard o Digital Edition non fa differenza). L’extra-valutazione di 200 euro è applicata sul ritiro di console PS4 Pro, mentre per la PS4 standard l’extra-valutazione è pari 150 euro. I dispositivi consegnati devono essere funzionanti e non manomessi, comprensivi degli accessori inclusi al momento dell’acquisto. Il credito ricevuto dovrà essere speso in negozio al momento della consegna della console, sui giochi e gli accessori originali PlayStation 5 disponibili (tra cui il DualSense, la base per la ricarica, il Pulse 3D Headset, il telecomando per i contenuti multimediali e la telecamera HD). Il credito non è inoltre utilizzabile su contenuti digitali, e neppure sui prodotti in prenotazione. Recatevi nel vostro punto vendita preferito per ottenere maggiori informazioni.

Già che ci siete, date un'occhiata anche alle offerte PlayStation del volantone di luglio di GameStopZing.