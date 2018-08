PS4 e PS4 Pro: annunciati sei nuovi bundle dedicati a FIFA 19

Nella giornata odierna, Sony ha annunciato ufficialmente l'arrivo di ben sei nuovi bundle con PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dedicati a FIFA 19, il nuovo capitolo della fortunata serie di simulazione calcistica sviluppata da EA Sports.

La proposta inzia con Champions Edition bundle, che includerà una PlayStation 4 da 1TB affiancata da un controller Dualshock 4 ed il blu-ray di FIFA 19. Chi acquisterà il bundle potrà giocare al titolo di EA con tre giorni di anticipo rispetto alla release mondiale. Inoltre, riceverete un voucher tramite cui riscattare alcuni premi, tra cui 20 Jumbo Premium Gold Packs, il prestito per sette partite di Cristiano Ronaldo e Neymar per la vostra squadra in FIFA Ultimate Team, ed altro ancora. Il Champions Edition bundle sarà disponibile dal 25 settembre.

Di seguito, invece, trovate i restanti 5 bundle dedicati a FIFA 19:

Bundle PS4 Pro 1TB : include un controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray

: include un controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray Bundle PS4 1TB con due Dualshock 4 : include due controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray

: include due controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray Bundle PS4 1TB : include un controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray

: include un controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray Bundle 500GB con due controller Dualschok 4 : include due controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray

: include due controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray Bundle PS4 500GB: include un controller Dualshock 4 e FIFA 19 Standard Edition in blu-ray

A prescindere dalla variante da voi selezionata, ogni bundle vi consentirà l'accesso a tre Icone in prestito da sfruttare in tre partite in FIFA Ultimate Team ed un pacchetto Oro Raro di giocatori da riscattare in FUT. Questi cinque bundle saranno disponibili dal 28 settembre.