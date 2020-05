PS4 e PS4 PRO: sconti da GameStop, le nuove offerte di maggio

GameStop Italia ha lanciato il nuovo volantone di maggio con nuove offerte anche per quanto riguarda PlayStation 4, giochi e accessori per la console Sony. Ecco le promozioni attive fino al 24 maggio 2020.

PS4 PRO con gioco - 399,98 euro

PS4 PRO 1TB + 1 gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gon) a 399.98€ anzichè 474.96€. Promozione valida solo Online dal 4 Maggio al 24 Maggio 2020, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.

DualShock 4 + Marvel's Spider-Man - 69,98 euro

Controller DualShock 4 + Marvel's Spider-Man a 69.98€ invece di 110.96€. Promozione valida solo Online dal 4 Maggio al 24 Maggio 2020, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.



Vi ricordiamo che GameStopZing ha potenziato l'eCommerce in questo momento di grande difficoltà per il paese con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti e velocizzare ulteriormente i tempi di consegna. Alcuni negozi sono già stati aperti e risultano operativi in attesa della riapertura totale al momento prevista per il 18 maggio secondo l'attuale decreto emesso dal Governo, salvo ulteriori disposizioni.



Lo sapevate? Online sul sito di GameStop trovate FIFA 20 a meno di 30 euro per tutto il mese di maggio, con consegna rapida garantita!