PS4 e PS4 Pro: Sony pubblica il misterioso aggiornamento 5.53-01

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile un mini aggiornamento firmware per PlayStation 4 e PS4 Pro: l'update 5.53-01 è ora disponibile per il download, il file pesa 69 MB e non richiede il riavvio della console dopo l'installazione.

Come segnalato dal blog Press Start questa è la prima volta che Sony pubblica un aggiornamento dello stesso firmware con numero progressivo a seguire (5.53-01, 5.53-02, 5.53-03) mentre solitamente le versioni software vengono incrementate di una singola unità (5.53, 5.54, 5.55).

Il changelog non riporta alcun dettaglio utile, limitandosi a parlare di "miglioramenti alla stabilità generale e correzioni di bug" senza però scendere nello specifico. Che possa trattarsi di un micro aggiornamento volto a "tappare" alcune falle di sicurezza, o magari a bloccare exploit che potevano permette di eseguire codice malevolo su determinati firmware?

Al momento, Sony non ha comunicato la disponibilità dell'aggiornamento sui suoi canali social come avviene solitamente ma il firmware 5.53-01 risulta effettivamente disponibile per il download anche in Europa. Il firmware 5.53, a sua volta, non ha portato in dote grandi novità, limitandosi a correggere vari bug minori, il prossimo major update (6.0) è atteso indicativamente tra l'estate e l'autunno.