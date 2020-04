PS4 e PS4 PRO: taglio di prezzo previsto per fine anno?

Un report di Bloomberg cita la possibile scarsa disponibilità di PS5 al lancio con Sony che potrebbe produrre non più di 5 o 6 milioni di console entro il 31 marzo 2021. Al tempo stesso però emerge come PlayStation 4 continuerà a mantenere un ruolo centrale nelle strategie commerciali dell'azienda.

Stando al report in questione è possibile ipotizzare un taglio di prezzo per PlayStation 4 e PS4 PRO a fine anno, in contemporanea con il lancio di PS5. Attualmente le due console Sony vengono vendute rispettivamente a 299 e 399 dollari in Nord America, un price cut ufficiale favorirebbe le vendite durante il periodo del Ringraziamento, Black Friday e per tutta la stagione natalizia, con l'obiettivo di aumentare la base installata e spingere sulle sottoscrizioni a PlayStation Plus e PS Now.

Al momento l'obiettivo è ovviamente quello di ottenere un flusso di entrate continuo per la divisione gaming e PS5 potrebbe non essere in grado di assicurare guadagni monstre al lancio non solo a causa della relativa scarsa disponibilità ma anche per colpa di un prezzo che permetterebbe margini minimi di guadagno. Quello di PlayStation 4 è invece un hardware ormai collaudato e dunque la vendita di milioni di console (anche se a prezzo ridotto) continuerebbe a garantire buone entrate nelle casse della compagnia.