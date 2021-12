PS4 e PS4 PRO valgono di più da GameStop: supervalutazione dell'usato fino al 2 febbraio

Torna la promozione supervalutazione usato PlayStation di GameStop, una delle promo più amate del mese di dicembre. L'offerta è stata estesa fino al 2 febbraio 2022, avete dunque ancora tempo per portare indietro la vostra console usata e ricevere una supervalutazione.

Nello specifico GameStop offre 150 euro per PS4 Fat e PS4 Slim e 200 euro per PlayStation 4 PRO, offerta valida solo nei negozi GameStop, per maggiori informazioni potete chiedere al personale dei punti vendita, a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo. Si tratta di una bella offerta che vi permetterà di ottenere una valutazione molto interessante per la vostra console PS4 Fat, PS4 Slim o PS4 PRO di seconda mano, ricevendo di fatto un grosso incentivo per cambiare console e passare alla next-gen o acquistare nuovi giochi e accessori, ad esempio.

Continuando a parlare di offerte PlayStation vi ricordiamo che da GameStop riceverete una spilla in regalo acquistando una Gift Card PlayStation Store del valore di 50 euro, un bonus unico ed esclusivo che vi permetterà di distinguervi tra i giocatori della community italiana di PlayStation.

Vi ricordiamo che la supervalutazione sull'usato PlayStation è valida in tutti i negozi GameStop sparsi per l'Italia fino al 2 febbraio 2022, avete quindi tutto il tempo per godervi l'ultimo natale con la vostra PS4 o PS4 PRO.