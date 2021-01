PS4 e PS5 nel 2021: gli auguri di Sony con un video che ricorda le esclusive del 2020

La divisione videoludica di Sony augura un felice 2021 a tutti gli appassionati PlayStation invitando i fan a rivivere con un video le emozioni offerte nel 2020 dalle esclusive approdate su PS4 e PS5 nel corso dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle.

A dispetto delle enormi sfide lanciate dall'emergenza Coronavirus e, con essa, della riorganizzazione in remoto del lavoro di sviluppatori e addetti al settore, il colosso tecnologico giapponese ha saputo immettere sul mercato tantissime esclusive di peso e rispettare le tempistiche di lancio della nextgen (al netto dei problemi, come quelli degli scalper e delle scorte insufficienti a soddisfare la domanda, che hanno reso PS5 introvabile).

È proprio a queste problematiche che Sony sembra ricollegarsi, seppur indirettamente, nel doppio passaggio del video in cui la divisione PlayStation riferisce di aver "combattuto battaglie importanti" e "affrontato nuove sfide", ricordando l'approdo su PS4 di kolossal come The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima e l'uscita di PlayStation 5 con Demon's Souls. Nel trailer trovano giustamente spazio anche quei titoli che, come Dreams e Sackboy Una Grande Avventura, hanno consentito a Sony di soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche l'approfondimento sui migliori giochi PS4 e PS5 del 2020 per gli sviluppatori PlayStation e, qualora ve lo foste perso, il video Xbox 2020 Year in Review confezionato da Microsoft per ricordare gli eventi verdecrociati più importanti che hanno scandito gli ultimi 12 mesi della casa di Redmond.