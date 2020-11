PS4 e PS5: un'azienda realizza custodie e cover nostalgiche in stile PS One

I rappresentanti di Jinn Media hanno deciso di pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati di videogiochi cresciuti a pane e PS One: l'azienda britannica ha infatti lanciato sul mercato una linea di custodie e cover personalizzate per i giochi PlayStation 4 e PS5 più importanti.

Il collettivo di Jinn Media ha così abbandonato il formato delle custodie dei giochi PS5 e dei titoli retail su PlayStation 4 per abbracciare il formato CD delle cover e delle boxart dei videogiochi dell'era PS One.

L'operazione condotta dal rivenditore UK non si è limitata alla sola modifica dell'immagine di copertina, ma ha coinvolto anche la totale riformulazione del retro della cover e persino del doppio artwork utilizzato per abbellire l'interno della custodia, con risultati non troppo dissimili da quelli raggiunti nel giugno di quest'anno dal fan PlayStation che ha ricreato le custodie PS1 con i giochi PS4.

La linea "per nostalgici" dell'azienda inglese comprende già le custodie personalizzate di Demon's Souls per PS5, di Spider-Man Miles Morales, di kolossal multipiattaforma come Assassin's Creed Valhalla e delle principali esclusive di PS4 come The Last of Us 2, God of War, Marvel's Spider-Man e Bloodborne. Nei video che trovate in calce alla notizia potete ammirare alcuni dei lavori portati avanti da Jinn Media.