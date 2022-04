PS4 e PS5: niente esclusive da qui a fine 2022? La community discute sui social

Un post condiviso da un frequentatore del forum di ResetEra sta alimentando un'accesa discussione tra chi, giustamente, si chiede cosa possa nascondere l'attuale silenzio di Sony sulle esclusive PlayStation da lanciare entro i prossimi mesi.

Nel topic che sta coinvolgendo la community in questa discussione, l'utente di ResetEra sottolinea infatti come Sony, al momento, non abbia alcun gioco first party da commercializzare fino alla fine dell'anno, ovvero fino alla finestra temporale più probabile per il lancio di God of War Ragnarok.

Con l'avvenuto approdo sul mercato di kolossal del calibro di Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7, e dopo aver assistito all'arrivo dell'esclusiva Ghostwire Tokyo e di MLB The Show 22 (seppure in multipiattaforma), l'utente di ResetEra si chiede perciò quale possa essere la strategia di Sony da qui a fine 2022.

Secondo alcuni, l'inusuale situazione venutasi a creare con questo "buco nero di esclusive" sarebbe solo apparente: i sempre più insistenti rumor sui futuri annunci di Sony, infatti, suggeriscono l'arrivo di importanti novità da parte del colosso tecnologico giapponese, dalle partnership con le case di sviluppo terze per proporre al day one giochi sul nuovo PlayStation Plus alle sorprese più inattese degli eventi State of Play che, con ogni probabilità, ci terranno compagnia nei prossimi mesi. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.