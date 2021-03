PS4 e PS5, giochi in sconto fino al 60%: PlayStation Store accoglie i nuovi saldi

Nuove promozioni prendono il via su PlayStation Store, puntuali come ogni mercoledì: per l'occasione, Sony ha messo a punto un'interessante selezione di titoli, con sconti sino al 60%.

Come di consueto, non manca varietà tra generi e tipologie di produzione, per soddisfare i gusti di una community videoludica sempre più eterogenea. Di seguito, vi proponiamo alcuni esempi dei giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 attualmente in saldo su PS Store:

A Way Out : proposto a 9,89 euro (ottimo per ingannare l'attesa per It Takes Two);

: proposto a 9,89 euro (ottimo per ingannare l'attesa per It Takes Two); Bloodborne : proposto a 12,99 euro;

: proposto a 12,99 euro; Bloodborne The Old Hunters DLC : proposto a 9,99 euro;

: proposto a 9,99 euro; Call of Duty Black Ops Cold War : proposto nella Standard Edition a 49,69 euro e nel Cross-Gen Bundle a 54,74 euro;

: proposto nella Standard Edition a 49,69 euro e nel Cross-Gen Bundle a 54,74 euro; Far Cry 4 : proposto a 9,89 euro;

: proposto a 9,89 euro; Death Stranding : proposto a 25,19 euro;

: proposto a 25,19 euro; Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta Definitive Edition : proposto a 31,99 euro;

: proposto a 31,99 euro; Final Fantasy XV Royale Edition : proposto a 17,49 euro;

: proposto a 17,49 euro; Detroit Become Human : proposto a 14,99 euro;

: proposto a 14,99 euro; Persona 5 Ultimate Edition : proposto a 14,99 euro;

: proposto a 14,99 euro; La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra : l'immaginario de Il Signore degli Anelli reinterpretato da Monolith è proposto a 14,79 euro;

: l'immaginario de Il Signore degli Anelli reinterpretato da Monolith è proposto a 14,79 euro; NBA 2K21 : proposto a 19,59 euro;

: proposto a 19,59 euro; Overcooked! All You Can Eat: proposto a 37,49 euro;

Come di consueto, gli sconti PlayStation Store resteranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo