PS4 e PS5, Guida ai Regali di Natale PS Store: ecco la lista dei giochi migliori del 2021

I curatori del PlayStation Store aprono una sezione del negozio digitale di Sony interamente dedicata alla Guida ai Regali di Natale, con tanto di lista sui migliori videogiochi del 2021 per PS4 e PlayStation 5.

La nuova pagina del sito PlayStation.com invita tutti gli appassionati ad approfittare della ricca offerta del PS Store per chiudere in bellezza il 2021 e festeggiare l'arrivo del nuovo anno regalando (e regalandosi) uno o più giochi PS4 e PS5: "Non sai cosa regalare a un videogiocatore per queste vacanze? Perché non cominciare da un gioco? Scegli tra le più grandi uscite di quest'anno fantastici regali pensati per i videogiocatori, ce n'è davvero per tutti i gusti".

L'elenco stilato da Sony non propone delle "classifiche di gradimento" ma si struttura in sezioni per offrire all'utenza una visione d'insieme sui principali videogiochi per genere di appartenenza:

Sport

FIFA 22

NBA 2K22

Madden NFL 22

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

UFC 4

NHL 22

Famiglia

Sackboy Una grande avventura

Just Dance 2022

Ratchet & Clank: Rift Apart

It Takes Two

Overcooked All You Can Eat

Spyro Reignited Trilogy

Sparatutto in prima persona

Call of Duty: Vanguard

Battlefield 2042

Deathloop

Far Cry 6

Resident Evil Village

Back 4 Blood

Avventura d'azione

Guardians of the Galaxy

Returnal

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Control: Ultimate Edition

Hitman 3

Death Stranding Director's Cut

Il portale di Sony propone delle ulteriori idee regalo per gli amanti dei videogiochi con supereroi (Batman Arkam Knight), per chi cerca esperienze multigiocatore da divano (Overcooked! 2), per i patiti di sparatutto di squadra votati alla cooperativa (Back 4 Blood) e per chi desidera cimentarsi nelle frizzanti sfide di un platform "vecchia scuola" (Crash Bandicoot 4 It's About Time).

