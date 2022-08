PS4, PS5 e il 'lato senile' delle avventure FMV: una folle visual novel sbarca su PS Store

"Prendo la vecchia!", esclamerebbe Fantozzi alla vista di I'm in Love with Your Dead Grandmother. La visual novel che esplora il "lato senile" delle relazioni online è disponibile da qualche giorno su PlayStation Store e, come possiamo facilmente intuire, sta già facendo discutere per i temi trattati.

L'ultima follia FMV firmata da Kimulator's Films inc. narra la storia di Noah, un single ventottenne con la passione per le donne anziane che decide di mettersi alla ricerca della sua anima gemella tra le frequentatrici più attempate di una delle tante app per incontri su sistemi mobile.

Non riuscendo in questa impresa, il timido ragazzo con il pallino per le ultrasettantenni finirà con l'accettare la proposta di incontro avanzatagli dalla sua coetanea Michelle. Una volta giunti a casa di lei, quel birbaccione di Noah si imbatterà però nelle foto della nonna deceduta di Michelle, da qui lo strambo dilemma amoroso da dover vivere immergendoci in questa visual novel per aiutare il giovane a risolvere i suoi problemi amorosi.

Basta dare un'occhiata allo sgangherato video di lancio di I'm in Love with Your Dead Grandmother per farsi un'idea dell'esperienza offerta da questo FMV in esclusiva su PS4 e PlayStation 5. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi su PS Store è spuntata anche un'app per PS4 e PS5 che sbeffeggia i giochi dal Trofeo facile.