PS4 e PS5: i migliori giochi del 2020 per gli sviluppatori PlayStation

Con un articolo pubblicato sulle pagine del PS Blog, gli sviluppatori dei PlayStation Studios, i principali esponenti delle software house esterne e gli attori delle terze parti che collaborano con Sony stilano la lista dei loro videogiochi preferiti del 2020 per PS4 e PlayStation 5.

L'iniziativa di fine anno portata avanti dai curatori del blog ufficiale PlayStation, che fa seguito all'interessante selezione degli sviluppatori sugli screenshot più belli su PS4 e PS5, riprende le dichiarazioni condivise da diversi designer e dirigenti che realizzano titoli su console Sony.

Nella lista a seguire trovate i nomi degli sviluppatori (e delle rispettive aziende che rappresentano) con i giochi 2020 per piattaforme PlayStation su cui hanno espresso la loro preferenza.

Call of Duty Warzone - Ryan Payton (Camoufla)

- Ryan Payton (Camoufla) Demon's Souls - Jason Connell (Sucker Punch), Ned Waterhouse (Sumo Digital), Henri Markus (Housemarque)

- Jason Connell (Sucker Punch), Ned Waterhouse (Sumo Digital), Henri Markus (Housemarque) DOOM Eternal - Louis Studdert (Toys for Bob)

- Louis Studdert (Toys for Bob) Fall Guys Ultimate Knockout - Hideaki Itsuno (Capcom), Naoki Hamaguchi (Square Enix)

- Hideaki Itsuno (Capcom), Naoki Hamaguchi (Square Enix) Ghost of Tsushima - Keith Lee (Counterplay), Masayoshi Yokoyama (Ryu Ga Gotoku Studio), Fumihiko Yasuda (Team Ninja), Rafael Grassetti (Sony Santa Monica)

- Keith Lee (Counterplay), Masayoshi Yokoyama (Ryu Ga Gotoku Studio), Fumihiko Yasuda (Team Ninja), Rafael Grassetti (Sony Santa Monica) Ikenfell - Kevin Zuhn (Young Horses)

- Kevin Zuhn (Young Horses) No Man's Sky - Anthony Newman (Naughty Dog)

- Anthony Newman (Naughty Dog) Spider-Man Miles Morales - Shaun Escayg (Crystal Dynamics)

- Shaun Escayg (Crystal Dynamics) Resident Evil 3 - Derek Yu (Spelunky 2)

- Derek Yu (Spelunky 2) The Last of Us Parte 2 - Gavin Moore (SIE Worldwide Studios), Cyrille Imbert (Dotemu), Angie Smets (Guerrilla), Stuart Whyte (Sony London Studio), Jason Chuang (MiHoYo), Brian Horton (Insomniac Games)

- Gavin Moore (SIE Worldwide Studios), Cyrille Imbert (Dotemu), Angie Smets (Guerrilla), Stuart Whyte (Sony London Studio), Jason Chuang (MiHoYo), Brian Horton (Insomniac Games) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 - Anthony Pepper (Mediatonic)

- Anthony Pepper (Mediatonic) Persona 5 Royal e Streets of Rage 4 - Peter Fabiano (Capcom)

- Peter Fabiano (Capcom) Final Fantasy 7 Remake e Ghost of Tsushima - Benoit Richer (Ubisoft)

e - Benoit Richer (Ubisoft) Ghost of Tsushima e The Last of Us 2 - Hermen Hulst (boss dei PlayStation Studios)

Tra i giochi citati in questa lista, troviamo ovviamente le esclusive Sony più importanti del 2020 come The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, ma anche titoli che hanno raggiunto la celebrità internazionale grazie anche al loro arrivo su sistemi PlayStation, come nei casi di No Man's Sky e Fall Guys Ultimate Knockout.