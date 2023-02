PS4 e PS5, i migliori Indie in sconto! PlayStation Indies al via su PS Store

Accanto alla nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store, è tempo di ulteriori sconti per gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5, grazie all'avvio dell'iniziativa promozionale PlayStation Indies.

Interamente dedicata al mondo degli Indie, quest'ultima vede protagonisti numerosi titoli, da Siifu a Evil Genius 2, passando per Twelve Minutes e The Pathless. Con una vasta disponibilità di generi, la campagna promozionale è una buona occasione per recuperare piccole produzioni uscite negli ultimi anni. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili su PlayStation Store.

Giochi PS4 e PS5 in sconto

Sifu : scontato del 35%, proposto a 25,99 euro;

: scontato del 35%, proposto a 25,99 euro; Untitled Goose Game : scontato del 50%, proposto a 9,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 9,99 euro; Baldur's Gate: Dark Alliance II : scontato del 20%, proposto a 28,79 euro;

: scontato del 20%, proposto a 28,79 euro; Asterigos: Curse of the Stars : scontato del 20%, proposto a 27,99 euro;

: scontato del 20%, proposto a 27,99 euro; Evil Genius 2: World Generation : scontato del 60%, proposto a 15,99 euro;

: scontato del 60%, proposto a 15,99 euro; The Last Oricru : scontato del 55%, proposto a 17,99 euro;

: scontato del 55%, proposto a 17,99 euro; GodFall: Challenger Edition : scontato del 70%, proposto a 4,49 euro;

: scontato del 70%, proposto a 4,49 euro; What Remains of Edith Finch : scontato del 75%, proposto a 4,99 euro;

: scontato del 75%, proposto a 4,99 euro; Twelve Minutes : scontato del 40%, proposto a 14,99 euro;

: scontato del 40%, proposto a 14,99 euro; Aragami 2 : scontato del 50%, proposto a 19,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 19,99 euro; The Pathless : scontato del 50%, proposto a 17,49 euro;

: scontato del 50%, proposto a 17,49 euro; Inside : scontato del 75%, proposto a 4,99 euro;

: scontato del 75%, proposto a 4,99 euro; The Medium: scontato del 44%, proposto a 27,99 euro;

Le nuove promozioni dedicate ai giochi Indie PS4 e PS5 resteranno attive sino al prossimo 23 febbraio 2023.



Per gli appassionati di Indie, ricordiamo inoltre che è ora in corso lo Steam Next Fest di febbraio 2023, con tantissimi demo gratis da scoprire.