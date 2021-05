PS4 e PS5: MLB The Show 21 e FIFA 21 guidano la TOP 20 dei giochi più venduti ad aprile

Brett Elston di Sony Interactive Entertainment si riaffaccia sulle pagine del PlayStation Blog per stilare la doppia classifica dei videogiochi PS5 e PS4 più venduti su PlayStation Store nel corso del mese di aprile nei mercati nordamericani ed europei.

La doppia TOP 20 stilata dal rappresentante di SIE si riferisce quindi ai dati di vendita aggregati delle versioni canadesi e statunitensi del PS Store e dei diversi mercati europei. Le rilevazioni effettuate da Sony confermano l'incrollabile interesse dell'utenza PS4 e PS5 per i videogiochi sportivi, come testimoniato dalla prima posizione in classifica della simulazione di baseball MLB The Show 21 e dal calcistico targato EA Sports FIFA 21.

Non meno interessanti sono poi i dati legati all'accoglienza ricevuta dallo sparatutto sci-fi Outriders (in seconda posizione sia in Nord America che in Europa), dall'avventura cooperativa It Takes Two e dal roguelike in esclusiva PS5 Returnal. Eccovi allora le classifiche dei giochi più venduti in Europa e Nord America nel mese di aprile 2021 su PS Store:

PS Store: TOP 20 giochi più venduti - aprile 2020

Nord America

MLB The Show 21 Outriders Returnal Mortal Kombat 11 It Takes Two Call of Duty Black Ops Cold War FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Madden NFL 21 Marvel’s Avengers Assassin’s Creed Valhalla Disco Elysium – The Final Cut Hitman 3 Demon’s Souls Borderlands 3 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Godfall No Man’s Sky Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Europa

FIFA 21 Outriders It Takes Two Returnal Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Marvel’s Avengers Disco Elysium – The Final Cut Hitman 3 NBA 2K21 Dirt 5 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Borderlands 3 No Man’s Sky Immortals Fenyx Rising Tom Clancy’s Rainbow Six Siege MLB The Show 21

Per rimanere in tema, vi rimandiamo all'approfondimento sulle ultime rilevazioni effettuate nel Regno Unito su Resident Evil Village come terzo miglior lancio di sempre su PS5.