PS4 e PS5, prosegue la PlayStation Player Celebration: nuovi Avatar, ma non in Italia

Il mese di maggio ha portato con sé l'annuncio della nuova iniziativa PlayStation Player Celebration 2021, con Sony che ha invitato la propria community a raggiungere diversi obiettivi.

Con la data odierna, la competizione globale entra ora in una nuova fase, con l'avvio di un nuova sfida. Tra martedì 25 maggio e lunedì 31 maggio, gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno cercare di raggiungere collettivamente i seguenti risultati, allo scopo di sbloccare una speciale ricompensa:

Giocare un totale di 2,9 milioni di giochi ;

; Guadagnare 8,5 milioni di Trofei;

Nel caso in cui la community dovesse riuscire a tagliare questi traguardi, tutti i possessori di un account PSN potranno riscattare cinque avatar esclusivi, dedicati ad alcune delle icone di casa PlayStation. Nello specifico, come potete verificare direttamente in calce a questa news, i personaggi coinvolti includono Ellie (The Last of Us: Parte II); Jin Sakai (Ghost of Tsushima); Aloy (Horizon: Zero Dawn); il cavaliere simbolo del Demon's Souls di Bluepoint e il piccolo Sackboy dell'universo di LittleBigPlanet.



Purtroppo, come già segnalato, l'iniziativa PlayStation Player Celebration continua a non essere disponibile in Italia. Tra i Paesi coinvolti figurano infatti solamente Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Slovacchia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti.