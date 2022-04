PS4, PS5 e pubblicità nei videogiochi: Sony pianifica di introdurle, stando a un report

In base a un report condiviso da BusinessInsider, Sony starebbe prendendo seriamente in considerazione l'idea, già trapelata da Microsoft con il report sulle ad pubblicitarie nei giochi su Xbox, di integrare degli analoghi banner pubblicitari all'interno di determinati titoli su PS4 e PlayStation 5.

Citando le anticipazioni offertegli da tre persone che sono attualmente impegnate su questo programma, i giornalisti di BusinessInsider affermano che Sony starebbe effettuando dei test con dei partner pubblicitari per consentre agli inserzionisti di acquistare, appunto, gli spazi pubblicitari che dovrebbe essere integrati in un prossimo futuro all'interno di una selezione di giochi per console PlayStation.

I test, a quanto sembra, sarebbero già iniziati: le "gole profonde" citate dalla redazione di BI spiegano che l'idea di fondo è quella di incoraggiare gli sviluppatori di videogiochi free-to-play a servirsi di questo nuovo strumento per monetizzare e riuscire, così facendo, a rientrare dei costi di sviluppo e gestione dei server che sono aumentati in maniera vertiginosa durante la pandemia.

In base all'esito di questi test, secondo le fonti anonime, Sony potrebbe lanciare ufficialmente questo strumento entro la fine del 2022 con l'introduzione di banner in-game nei videogiochi free-to-play su PS4 e PlayStation 5, come pure di intermezzi pubblicitari nello streaming delle partite effettuato da console PlayStation su piattaforme come Hulu. Tra i formati proposti, il report cita anche delle ricompense da offrire ai giocatori per la visione di annunci pubblicitari, ad esempio delle skin da sbloccare per il proprio alter-ego o degli avatar.

I rappresentanti di Sony non hanno voluto commentare queste anticipazioni. Rimaniamo perciò in attesa di un riscontro ufficiale da parte del colosso tecnologico giapponese.