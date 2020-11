PS4 e PS5 in Realtà Virtuale: Sony svela il Mega Pack PS VR con visore e 5 giochi

In piena frenesia da Black Friday, e dopo aver lanciato PlayStation 5, Sony torna ad attentare al nostro portafogli presentando ufficialmente il nuovo Mega Pack PS VR, una confezione che include il visore per PS4 e PS5 insieme a cinque giochi da fruire rigorosamente in Realtà Virtuale.

Il secondo Mega Pack per PlayStation VR sarà disponibile entro la fine del mese di novembre in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Lo starter kit confezionato dal colosso tecnologico giapponese include tutto ciò di cui si ha bisogno per iniziare a immergersi negli universo in Realtà Virtuale di PS4 e, tramite retrocompatibilità, di PlayStation 5.

All'interno del bundle trova spazio l'adattatore di PS Camera per rendere compatibile PlayStation VR con PS5. Oltre all'adattore, il Mega Pack PS VR include perciò il visore di Sony, una PlayStation Camera e i voucher per riscattare quattro giochi e una collezione su PlayStation Store, ossia Blood & Truth, Moss, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Golf VR e VR Worlds.

Come descritto nella nostra recensione di PlayStation VR Worlds, questa raccolta comprende cinque esperienze multimediali da vivere in Realtà Virtuale su console PlayStation. Nell'attesa di conoscere data di lancio e prezzo del Mega Pack PS VR, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa nuova iniziativa commerciale promossa da Sony a cavallo delle offerte del Black Friday e le prossime festività natalizie.