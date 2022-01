PS4 e PS5: ripercorri il 2021 col Riepilogo delle statistiche di gioco e 4 avatar gratis

I curatori dei profili social di Sony invitano tutti gli utenti PS4 e PlayStation 5 a ripercorrere il proprio 2021 videoludico accedendo alla nuova sezione del sito ufficiale di PlayStation.com dedicata al Riepilogo delle statistiche di gioco.

Lo strumento web che Sony mette a disposizione di tutti gli utenti PS4 e PS5 consente agli appassionati di riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi e scoprire, ad esempio, quanti sono stati i Trofei sbloccati nel corso dell'ultimo anno, il tempo di gioco totale, i titoli più eseguiti sulle piattaforme PlayStation associate al proprio account e, ovviamente, il numero totale di giochi fruiti nel 2021.

Il Wrap-Up 2021 delle attività svolte su piattaforme dell'ecosistema PlayStation, di conseguenza, restituisce una fotografia estremamente fedele delle proprie passioni coltivate su PS4 e PS5 nel 2021, per poi fornire una visione d'insieme delle statistiche globali della community attraverso una comoda infografica interattiva.

Una volta compiuti tutti i passaggi richiesti dal Wrap-Up 2021 di PlayStation, Sony consente a ciascun giocatore di scaricare gratis quattro avatar "celebrativi" da utilizzare per il proprio account PSN. Gli avatar immortalano Sam Bridges di Death Stranding, un pilota di Destruction AllStars, l'astronauta Selene di Returnal e Ratchet di ritorno dalla sua avventura multidimensionale insieme a Clank in Rift Apart. Per poter "costruire" il proprio Riepilogo delle attività svolte su piattaforme PlayStation, è necessario aver compiuto almeno 18 anni e aver totalizzato più di 10 ore di gioco su PS4 e/o su PlayStation 5.