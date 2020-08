Tra PS4 e PS5, risultati finanziari Sony: aprile record e marketing next gen in arrivo

È tempo di meeting finanziari anche in casa Sony, con i vertici del colosso videludico pronti a tirare le somme sui risultati conseguiti nell'ultimo trimestre e a offrire alcune prime considerazioni sul futuro.

Durante l'incontro, il CFO Hiroki Totoki ha delineato un quadro estremamente positivo per quanto riguarda il periodo compreso tra aprile e giugno 2020. In particolar modo, si è ribadita la correlazione positiva intercorsa tra il lockdown attivatosi a livello internazionale a seguito dell'emergenza Coronavirus e il mercato videoludico. A fronte di un "forzato tempo libero", molti consumatori hanno infatti rivolto le proprie attenzioni al mondo del videogioco. Sony riferisce di conseguenza di un aprile decisamente sopra la media in termini di risultati finanziari, parzialmente stabilizzatisi invece nel corso di maggio.



Durante il meeting non è mancato lo spazio dedicato a PlayStation 5, con la conferma della previsione di una campagna marketing interamente dedicata alla next gen, la cui entità in termini di spese non è tuttavia stata specificata nel dettaglio. Nessuna nuova nemmeno sul fronte del lancio di PS5: Totoki ha infatti dichiarato di non poter offrire dettagli in termini di prezzo o volume di scorte della console. Su entrambi i fronti, si riferisce di "vantaggi e rischi", il cui bilanciamento è tuttavia giudicato al momento in maniera positiva dalla compagnia.



In chiusura, ricordiamo che questa settimana sarà trasmesso l'atteso State of Play di agosto.