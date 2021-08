PS4 e PS5, rumor: in arrivo uno State of Play a settembre con Little Devil Inside?

In base alle ultime informazioni raccolte da una non meglio precisata fonte interna a Sony, secondo quanto riferito dall'insider NateTheHate i vertici di SIE starebbero organizzando un evento State of Play incentrato sui videogiochi in uscita da qui ai prossimi mesi su PS4 e PlayStation 5.

L'appuntamento digitale con il nuovo State of Play, a detta di NateTheHate, dovrebbe avvenire "tra poche settimane", presumibilmente entro e non oltre il mese di settembre. Le indiscrezioni rimbalzate in rete dopo l'ultimo intervento dell'insider, come facilmente prevedibile, stanno scatenando la fantasia della community e l'immancabile ridda di teorie e considerazioni sui possibili giochi che dovrebbero essere mostrati nel corso di questo rumoreggiato evento.

Alla luce del recente annuncio del rinvio al 2022 di Horizon Forbidden West, in molti sperano che l'evento in questione possa dare modo agli appassionati di ammirare delle scene di gioco inedite del kolossal sci-fi di Guerrilla Games. Altri, invece, preferiscono guardare in direzione di SIE Santa Monica nella speranza di ricevere aggiornamenti sullo sviluppo di God of War 2.

Chi vi scrive preferisce tenere basse le aspettative e focalizzarsi, piuttosto, sul nome già emerso di Little Devil Inside: nonostante le esigue informazioni condivise da Neostream in questi mesi, la loro avventura in salsa survival sembra essere una delle sorprese più promettenti dei prossimi mesi, come sottolineato a febbraio dal buon Marco Mottura nel nostro speciale su Little Devil Inside e il sapore dell'avventura e della scoperta.