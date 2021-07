PlayStation Store e grandi sconti: cinque giochi a meno di 6 euro con i saldi

Con l'avvio dei nuovi sconti su PlayStation Store, sono moltissimi i titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5 attualmente in promozione nel negozio digitale di casa Sony.

Per gli appassionati in cerca di grandi sconti, abbiamo analizzato il catalogo delle promozioni, per proporvi una piccola selezione di titoli proposti ad un prezzo inferiore ai 6 euro. Nello specifico, abbiamo scelto cinque differenti produzioni, delle quali andiamo ad elencarvi alcuni dettagli:

Titanfall 2 Ultimate Edition : proposto a 4,49 euro , con uno sconto dell'85%. La promozione resterà attiva sino al prossimo 22 luglio. Oltre al gioco base, questa edizione include i contenuti della Deluxe Edition, i contenuti Jump Start e i colori da guerra per Underground R-201 Carbine;

: proposto a , con uno sconto dell'85%. La promozione resterà attiva sino al prossimo 22 luglio. Oltre al gioco base, questa edizione include i contenuti della Deluxe Edition, i contenuti Jump Start e i colori da guerra per Underground R-201 Carbine; Bundle per la Famiglia EA : sempre a 4,39 euro , i giocatori possono mettere in realtà mano a tre produzioni. Il bundle EA, proposto con uno sconto dell'85% sino al 22 luglio, include infatti Need for Speed, Unravel e Plants vs Zombies Garden Warfare 2;

: sempre a , i giocatori possono mettere in realtà mano a tre produzioni. Il bundle EA, proposto con uno sconto dell'85% sino al 22 luglio, include infatti Need for Speed, Unravel e Plants vs Zombies Garden Warfare 2; Deus Ex Mankind Devided : proposto a 4,49 euro , il gioco può essere acquistato con uno sconto dell'85% sino al 22 luglio. Ambientato nel 2029, il titolo pone nelle mani dell'agente Adam Jensen un arsenale di armi rinnovato;

: proposto a , il gioco può essere acquistato con uno sconto dell'85% sino al 22 luglio. Ambientato nel 2029, il titolo pone nelle mani dell'agente Adam Jensen un arsenale di armi rinnovato; Dragon Age Inquisition - Game of the Year Edition : proposto a 5,99 euro, l'edizione del GDR sarà scontata dell'80% sino al 22 luglio. L'Edizione Gioco dell'Anno include il gioco completo, le espansioni ufficiali (Le Fauci di Hakkon, La Discesa e Intruso) e nuove funzioni;

: proposto a 5,99 euro, l'edizione del GDR sarà scontata dell'80% sino al 22 luglio. L'Edizione Gioco dell'Anno include il gioco completo, le espansioni ufficiali (Le Fauci di Hakkon, La Discesa e Intruso) e nuove funzioni; Metro Redux: proposto a 4,49 euro sino al prossimo 22 luglio. Include entrambi i giochi Metro 2033 e Metro: Last Light e tutti i contenuti scaricabili;

Al momento, non mancano nemmeno giochi da acquistare a 1 euro su PS Store