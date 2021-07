PS4 e PS5: Sony annuncia l'evento State of Play di luglio, ecco data e giochi previsti

Dalle colonne del PlayStation Blog a stelle e strisce, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment fissano la data del nuovo evento State of Play, preannunciando l'arrivo di tanti approfondimenti sui giochi in arrivo nei prossimi mesi su PS4 e PlayStation 5.

A delineare il perimetro contenutistico di questo nuovo appuntamento digitale è Sid Shuman. L'alto esponente di SIE spiega che il prossimo evento State of Play organizzato dal colosso tecnologico giapponese si terrà ufficialmente alle ore 23:00 italiane di giovedì 8 luglio e sarà trasmesso su Twitch e YouTube.

Lo spettacolo digitale approntato da Sony durerà all'incirca 30 minuti. Nel corso dello State of Play sarà possibile immergersi nel contorto mondo di Deathloop con un approfondimento di 9 minuti sull'esclusiva PS5 firmata dagli studi Arkane e da Bethesda. Il video in questione mostrerà una sequenza estesa di gameplay con protagoniste le abilità di Cole, le armi equipaggiabili dal nostro alter-ego e le opzioni offerte dall'esplorazione di Blackreef.

Sempre in coincidenza dello State of Play ci saranno degli importanti aggiornamenti su "alcuni dei più emozionanti giochi indie e di terze parti" che arriveranno su console PlayStation nei prossimi mesi. Shuman ci tiene inoltre a sottolineare come l'evento dell'8 luglio non includerà aggiornamenti sul prossimo God of War, come pure su Horizon Forbidden West o sulla nuova generazione di PlayStation VR.