Da PS4 a PS5: Sony punta ad una transizione più rapida rispetto al passato

Ad un anno dal lancio di PlayStation 5, c'è gran fermento in casa Sony: Shuhei Yoshida si appresta a lasciare la presidenza per dedicarsi alle relazioni con gli studi indipendenti, mentre Hermen Hulst, già managing director e co-fondatore di Guerrilla Games, è diventato responsabile dei Worldwide Studios, ruolo prima ricoperto da Shawn Layden.

Commentando tali avvenimenti ai microfoni di GamesIndustry, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha affermato che i cambiamenti si sono rivelati necessari per garantire il successo di PS5. Durante la chiacchierata, il boss ha anche avuto modo di lodare la facilità di sviluppo per PlayStation 5 e quello che è stato definito l'obiettivo principale di Sony per gli anni a venire: garantire una rapida transizione dei giocatori da PS4 e PS5.

Parlando della vasta community di PlayStation 4, costruita grazie alla vendita di oltre 100 milioni di console, Jim Ryan ha dichiarato: "Questi sono giocatori molto connessi tra loro, oltre che legati in maniera appassionata al marchio PlayStation in una misura che non abbiamo mai visto nelle scorse generazioni. Mentre ci apprestiamo a passare alla prossima nel 2020, uno dei nostri obiettivi - probabilmente l'obiettivo principale - è quello di invogliare quella comunità a trasferirsi da PS4 a PS5 con una rapidità che non abbiamo mai sperimentato in passato".

In che modo Sony intende spingere i suoi affezionati giocatori a passare subito da PlayStation 4 a PS5? Al momento non lo sappiamo con precisione, visto che il colosso giapponese non ha ancora svelato tutti i suoi piani per il lancio della console next-gen. In tal senso, la retrocompatibilità con la ludoteca PS4 potrebbe svolgere un ruolo molto importante: probabilmente, non dovendosi preoccupare di dire addio ai loro giochi preferiti per PS4, i giocatori saranno più invogliati a passare alla nuova console. Cosa ne pensate?