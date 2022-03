PlayStation State of Play annunciato per il 9 marzo, lo seguiamo in diretta su Twitch

I leak sul PlayStation State of Play in arrivo trovano ufficialmente conferma da parte di Sony Interactive Entertainment. La divisione videoludica del colosso giapponese annuncia infatti il nuovo evento mediatico interamente dedicato alle prossime uscite PS4 e PlayStation 5.

Come sottolineano gli stessi curatori del PlayStation Blog, il nuovo appuntamento digitale fissato da Sony fornirà degli aggiornamenti sui videogiochi in sviluppo presso le software house nipponiche, presumibilmente con degli approfondimenti multimediali (video gameplay, teaser o filmati in cinematica) di titoli destinati ad arrivare su PS4 e PlayStation 5 da qui ai prossimi mesi.

Nell'annunciare questo evento, Sony ribadisce che si tratterà di uno spettacolo "organizzato insieme ai publisher giapponesi" e che, di conseguenza, non dovrebbero esserci notizie riguardanti esclusive first party dei PlayStation Studios o update riguardanti i videogiochi o l'hardware di PlayStation VR 2. Sempre in base alle informazioni condivise dal PS Blog, lo show dovrebbe durare all'incirca venti minuti.

La nuovo PlayStation State of Play si terrà ufficialmente a partire dalle ore 23:00 italiane di domani, mercoledì 9 marzo 2022. Come di consueto, seguiremo in diretta l'evento su queste pagine e insieme alla nostra redazione sul canale Twitch di Everyeye per fornirvi tutti gli aggiornamenti sugli annunci che Sony e i suoi partner commerciali hanno in serbo per gli utenti PS4 e PS5: la nostra finestra sullo spettacolo verrà aperta sin dalle ore 22:00, per tenervi compagnia in attesa dell'inizio vero e proprio dello show.