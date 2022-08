PS4 e PS5: spunta su PS Store un'app che sbeffeggia i giochi dal Trofeo facile

Dopo esserci fatti quattro risate con il Kratos fasullo di un gioco parodia su PC e Xbox, volgiamo lo sguardo in direzione del PlayStation Store per rendervi partecipi della scoperta di 'Press X for Trophies', un'app che sbeffeggia i giochi "dal Trofeo facile".

Con il progetto di Press X for Trophies, l'intento dichiarato dai ragazzi di Game Achievements Ltd è infatti quello di mettere in luce il crescente numero di pseudo-videogiochi che infestano il negozio digitale di PS4 e PlayStation 5 invitando i giocatori a investire pochi centesimi di euro per sbloccare velocemente tanti Trofei.

Nel mirino degli autori di questa finta app che promette di farci riempire la bacheca di Trofei con la sola pressione del tasto X del controller ci finiscono, inevitabilmente, anche tutti quei publisher e sviluppatori affermati che a loro giudizio starebbero abbassando sempre più l'asticella del livello di difficoltà dei propri giochi per rendere più attraenti i loro titoli agli occhi dei cosiddetti 'completisti di Trofei', ovvero di coloro che tendono ad acquistare in maniera selettiva i videogiochi che gli consentono di ampliare velocemente la propria bacheca digitale di obiettivi sbloccabili.

Nel momento in cui scriviamo, la scheda di Press X for Trophies è ancora attiva sul PS Store statunitense e riporta l'app come "in uscita a breve", con tanto di supporto alle funzionalità Game Help e Remote Play. Sapevate che nei giorni scorsi diversi utenti delle console Xbox hanno chiesto a Microsoft l'introduzione dei Trofei per i giochi Xbox Classici?