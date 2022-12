PS4 e PS5: tanti avatar gratis con i nuovi codici di dicembre del PlayStation Store

Volete dare una svolta al look del vostro profilo pubblico sul PlayStation Network? Allora non dovreste lasciarvi sfuggire per niente al mondo il corposo set di codici che permettono di ottenere alcuni avatar gratis su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ecco di seguito l'elenco completo dei codici utili per il riscatto degli elementi per la personalizzazione del profilo:

XJAK-XHN5-J6NQ - Ricompensa del codice: "Statistiche PlayStation 2022"

MKQG-B9N7-H3KE - Ricompensa del codice: "Statistiche PlayStation 2022 Guida"

G82P-9GN6-LX56 - Ricompensa del codice: Avatar "Statistiche PlayStation 2022 Avventura d'azione" (God of War)

E2EC-A4NE-NK8C - Ricompensa del codice: "Statistiche PlayStation 2022 Sparatutto"

4NAG-MQN6-B3FG - Ricompensa del codice: "Statistiche PlayStation 2022 Sport"

88QQ-GPN2-C4JB - Ricompensa del codice: "Statistiche PlayStation 2022 Combattimento"

I codici in questione sono validi esclusivamente sugli account PlayStation Network europei e permettono di ottenere una serie di avatar che hanno come protagonisti i robottini di Astro Bot in vari contesti, come quello che mostra i due buffi personaggi vestiti come Kratos ed Atreus nella copertina di God of War del 2018. Come tutti i codici del PS Store, è possibile procedere con il riscatto tramite l'apposita sezione all'interno del negozio digitale su console. In alternativa, potete effettuare il riscatto in pochi istanti grazie alla versione web dello store Sony: in questo caso basta visitare il sito ufficiale dopo aver fatto l'accesso, cliccare sull'avatar in alto a destra e infine cliccare sul tasto 'Riscatta Codice'. A questo punto dovrete immettere la sequenza di numeri e lettere ed infine confermare il riscatto per aggiungere l'oggetto alla vostra raccolta digitale.

